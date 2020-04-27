В Подмосковье с наркотиками задержали двух священников

В Московской области были задержаны два священника, у которых полицейские обнаружили наркотики.

Одного из них задержали 23 апреля в подмосковной деревне Никулино.

Как стало известно РЕН ТВ, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Infiniti, за рулем которого находился Максим Кеменев, представившийся настоятелем Богоявленского храма в Раменском. При осмотре в машине были найдены свертки с 2 граммами некоего вещества, которое, как позже выяснилось, оказалось наркотиком.

Позже в гараже, принадлежащем Роману Горовенко, клирику Михайло-Архангельского собора в Бронницах, были обнаружены 8 свертков с наркотиком.

В отношении священников возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал.

Позже в РПЦ уточнили личности задержанных. Как рассказал изданию «Подъём» пресс-секретарь Московской епархии Александр Сухарев, Горовенко никогда не служил в РПЦ, а Кеменеву с недавнего времени запрещено служение священником московской областной епархии.

Ранее в Сети было опубликовано видео с задержанием наркоторговцев. Группа злоумышленников торговала запрещенными веществами через даркнет.

