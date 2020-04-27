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Дания усомнилась в возможности проведения матчей футбольного Евро

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© Twitter

© Twitter

Проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Дании в 2021 году оказалось под вопросом. Сомнения высказал руководитель Датского футбольного союза Йеспер Меллер, вспомнивший, что в это время в стране будут проходить первые этапы престижной велогонки «Тур де Франс».

«Мы готовы провести четыре матча чемпионата Европы летом 2021 года, но мы не сможем сделать это без безоговорочной поддержки наших партнеров. Я буду уверен только тогда, когда мы придем к окончательному соглашению», — цитирует ТАСС слова Меллера, сказанные в интервью Sky Sports.

Изначально футбольное первенство Европы должно было пройти летом 2020 года в 12 различных городах нескольких европейских стран. Копенгаген планировал принять четыре игры, в одной из которых участвовала бы сборная России. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в расписание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в марте перенес чемпионат Европы на 11 июня — 11 июля 2021 года. Гарантии проведения игр организаторам следует подтвердить до 30 апреля 2020 года.

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