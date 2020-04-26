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Союз биатлонистов РФ задолжал миллион евро

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

На данный момент задолженность Союза биатлонистов России составляет один миллион евро, заявил президент СБР Владимир Драчев.

В ходе онлайн-трансляции в Instagram он пояснил, что «это старые долги, судебные решения, допинговые скандалы, конгрессы, переезды-перелеты, совещания президиума».

Глава СБР также отверг обвинения в финансовых злоупотреблениях. Он заявил, что никогда не использовал финансы СБР на собственные нужды, в частности, на личного водителя для своей жены. «У моей жены нет водителя, она в октябре 2018 года родила и девять месяцев не ездила никуда», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, он ни копейки не брал у СБР. «Только вношу туда, благо, зарплата позволяет», — добавил Драчев.

Напомним, Союз биатлонистов России ограничили в правах в декабре 2017 года из-за допингового скандала. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но Россия не может проводить соревнования под эгидой IBU, а СБР не имеет права голоса на конгрессе.

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