Глава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин из-за падения цен на нефть

Падение мировых цен на нефть не повлияет на розничную стоимость бензина в России, заявил президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Он пояснил, что цены на бензин в РФ не привязаны к международным ценам на нефть.

«В России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны, не поднимались и не снижались», — приводит ФАН слова Алекперова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 1».

Глава «Лукойла» также добавил, что ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, а сам он будет сбалансирован «в течение 2020-го — первой половины 2021 года», отмечает РЕН ТВ. По его словам, этому способствуют усилия России, США и Саудовской Аравии.

Алекперов подчеркнул, что в настоящий момент важна не столько цена, сколько спрос на продукцию и снятие ограничений, как в России, так и на европейском и на американском рынках.

Нынешний кризис он назвал «идеальным штормом» и заметил, что ранее подобного не было, поскольку сегодня наблюдается резкое падение спроса на автомобильное топливо.

Ранее сообщалось, что правительство РФ решило поддержать отечественные нефтеперерабатывающие компании, запретив импорт подешевевших вслед за нефтью нефтепродуктов зарубежного производства. Закрыв для иностранного топлива внутренний рынок, власти законсервируют нынешние цены на существующем уровне.

Напомним, в ночь на 21 апреля впервые за всю историю торгов в США цена фьючерсного контракта на американскую нефть WTI с поставкой в мае упала ниже ноля, подешевев примерно до минус 40 долларов за баррель. Следом за WTI посыпались цены и в Европе. Спотовая цена российской Urals с поставкой на Северо-Запад ЕС также «пролетела» нулевую отметку, обвалившись до значения в минус 1,63 доллара за баррель.

