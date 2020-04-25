Вакцину от коронавируса успешно протестировали на обезьянах

Китайская компания Sinovac Biotech рассказала, что они впервые протестировали экспериментальную вакцину от коронавируса на обезьянах.

На сегодняшний день эта вакцина не единственная, так как ученые во всем мире стремятся остановить вспышку коронавируса, которая заразила около 2,7 миллиона человек во всем мире. Однако, китайская вакцина стала первой, которая показала положительные результаты при тестировании на животных.

По мнению ученых, после использовании вакцины, все обезьяны были полностью защищены от заражения SARS-CoV-2. У четырех макак, получивших высокую дозу вакцины, через семь дней после введения патогена, в легких ученые не обнаружили никаких частиц вируса.

Еще четыре обезьяны, получившие низкие дозы, показали увеличение вирусной нагрузки в своем организме, но, по-видимому, контролировали вирус самостоятельно.

Четыре обезьяны из контрольной группы, которым не давали вакцину, заболели вирусом и перенесли тяжелую пневмонию. Sinovac опубликовал свои результаты на онлайн-сервере bioRxiv 19 апреля, через три дня после того, как вакцину начали испытывать на людях.

Вакцина этой компании, как и большинство других вакцин, использует химически инактивированный новый патоген коронавируса, чтобы помочь организму построить иммунитет против реальной болезни.



Компания предоставила первые серьезные доклинические данные, которые могут говорить о том, что это вакцина потенциально может быть использована на людях.

Также в ходе исследования ученые обнаружили несколько штаммов нового коронавируса, показав, что патоген мутирует, а это потенциально затрудняет разработку вакцины. Однако, созданная вакцина смогла защитить обезьян от всех штаммов, говорят ученые.