Американские СМИ оценили российскую помощь Европе в борьбе с COVID-19

Несмотря на безвозмездную помощь, оказанную РФ ряду европейских стран на фоне пандемии коронавируса, в Европе не спешат менять свое отношение к России и лично к президенту страны Владимиру Путину, пишет американское издание Fort Russ News.

Запад по-прежнему относится к России с недоверием и опасением, считая ее авторитарной, непредсказуемой и малопонятной.

Однако в данном случае речь идет о сотнях, а, возможно, и тысячах спасенных жизней, что не может не вызывать благодарности.

«Пока традиционные партнеры Италии декларируют намерение отправить помощь, Россия приходит и помогает, не требуя ничего взамен», — констатирует автор статьи. Он также отмечает, что итальянское руководство видит в этом исключительно добрые намерения, основанные на традиционных ценностях гуманизма.

Издание напоминает, что на момент отправки российской гуманитарной помощи ситуация в Италии выглядела без преувеличения катастрофической. В этой стране насчитывалось наибольшее количество инфицированных и была самая большая смертность. При этом ожидаемая помощь от ближайших соседей обернулась закрытием границ. А такие страны, как Румыния и Чехия, и вовсе экспроприировали десятки и сотни тысяч масок и респираторов, отправленных Китаем в наиболее пострадавшие от эпидемии регионы Италии.

Как пишет автор статьи, несмотря на принесенные Европейской Комиссией извинения, фактически каждой стране ЕС намекнули на крылатое выражение cura te ipsum («излечи себя сам»).

Ранее «Ридус» рассказывал о прибытии в итальянский город Бергамо российских военных специалистов. В состав колонны вошли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и другим специальным оборудованием.

Всего в Италию было направлено 10 самолетов ВКС РФ со специалистами и оборудованием.

