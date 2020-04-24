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Соловьев пригрозил Уткину физической расправой

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© кадр из видео

© кадр из видео

На своем YouTube-канале телеведущий Владимир Соловьев недвусмысленно пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой.

«Вот эта рука может тебе голову в другое положение привести», — заявил Соловьев, демонстрируя свой кулак.

По мнению телеведущего, высокий рост комментатора не станет для него препятствием. Он пообещал подпрыгнуть и ударить своего оппонента «по кумполу».

Соловьев также посоветовал Уткину смотреть в оба и озираться по сторонам. Тот в свою очередь не стал долго тянуть с ответом и написал в своем Twitter: «Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит».

Уткин добавил, что ни при каких условиях не тронет Соловева даже пальцем. «Грози сколько хочешь», — заключил он.

До этого Уткин обратился к Соловьеву с очередным видеообращением, в котором назвал его далеким от народа фашистом, «сидящем в бункере».

Напомним, 15 апреля Уткин вызвал телеведущего на рэп-батл, чтобы «унизить, вернуть на то место, которое ты занимаешь». Соловьев не принял вызов «больного человека, который не способен излечиться от депрессии».

Вскоре после несостоявшегося батла во время эфира у команды Соловьева произошла какая-то заминка и он предложил подчиненным уволиться, обвинив при этом их в сговоре с Уткиным.

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Комментарии (1)

  • Small 6b84a22054
    Андрей Пилатовсегодня, 19:43

    Уткина следовало бы за провокации давно прибить и не только кулаком Соловьева. Увы, он от меня далеко обитает...

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