Билл Гейтс назвал 5 шагов для победы над коронавирусом

Билл Гейтс во время своего последнего выступления заявил, что знает пять шагов, которые позволят справиться с коронавирусом. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс сравнил пандемию с войной, где все житель планеты на одной стороне.

Нужно всем объединиться, чтобы быстрее выйти из карантина, возобновить экономику. Это будет зависть только от нас, так как пандемия не пройдет сама, — пишет Гейтс.

Первым шагом к преодолению пандемии, по мнению Гейтса, является усовершенствование методов лечения. На сегодняшний день до сих пор не существует точного протокола терапии людей с COVID-19.

Большинство препаратов и методик носят экспериментальный характер. Поэтому предприниматель считает, что нужно вкладывать все силы в тестирование лекарств, которые потенциально могут побороть коронавирус.

Это не только позволит снизить летальность от вируса, но и окажет большую психологическую поддержку людям, которые беспокоятся о том, что от коронавируса нет лекарства.

Второе, о чем говорит Билл Гейтс, это, конечно же, вакцина. Ярый сторонник вакцинации считает, что только вакцина сможет остановить пандемию в глобальном плане. Гейтс уверен, что экстренные меры позволят получить вакцину в течение этого года.

Но, как показывает практика, на создание вакцины у ученых в среднем уходит 3−5 лет, поэтому многие эксперты сомневаются, что вакцина появится в этом или следующем году.

Также еще один пункт, на котором заостряет внимание Билл, это тестирование, которое должно стать массовым. К сожалению, не все страны могут позволить себе бесплатные тесты для всего населения, но Гейтс уверен, что только так мы сможем увидеть реальную статистику по заболевшим.

Анализ на COVID-19 должен сделать каждый, кто заметил симптомы заболевания, а также все, кто с ним контактировал. В идеале проводить эти тесты дома, — заявил предприниматель.

Самоизоляция — верный способ борьбы с пандемией, так как крупные города и страны не в состоянии отслеживать контакты зараженных. Это физически и технически невозможно, потому для сдерживания коронавируса карантин обязателен, считает Гейтс.

Также основатель Microsoft уверен, что пандемия коронавируса показала, что всему миру требуется перезапуск экономики. Несмотря на то, что карантин, по мнению Гейтса, должен сохраняться, некоторые отрасли вполне могут приступать к работе.

Например, Гейтс считает, что школы и университеты могут открыться, если будут соблюдены меры социального дистанцирование между учащимися. Также к работе могут приступить небольшие магазины и салоны красоты при соблюдении мер предосторожности.