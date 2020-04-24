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В Крыму узнавшая о смерти сына медсестра пыталась сбежать из обсерватора

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© flickr.com

© flickr.com

Узнав по телефону о смерти сына, медсестра севастопольского пансионата совершила попытку побега из обсерватора.

Пытаясь покинуть здание, несмотря на запрет, женщина разбила окно, в результате чего ее с резаными ранами увезли в травмпункт.

Как рассказала «360» коллега медсестры, ей никто не открыл двери, когда она хотела выйти, поскольку из номеров вообще было нельзя выходить.

«Мы там сидели, нас не выпускали, потому что это обсервация, — пояснила собеседница телеканала. — В целях безопасности даже общаться друг с другом нельзя».

Она также опровергла информацию Baza о том, что полиция якобы начала проверку из-за попытки побега.

Из травмпункта медсестра отправилась домой, а 23 апреля похоронила сына.

По данным «360», молодой человек утонул в море 19 апреля в Балаклавском районе Севастополя неподалеку от пансионата «Изумруд». По трагической случайности там работала медсестрой его мать. С 13 апреля пансионат находился на обсервации из-за эпидемии коронавируса.

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Цена iPhone 12 может быть дешевле iPhone 11

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Apple

Apple

Американская компания Apple готовит новую линейку флагманских смартфонов iPhone 12. В сети появилась информация о возможной стоимости девайсов.

Как сообщалось ранее, в линейку iPhone 12 войдут сразу четыре смартфона. Две топовые модели будут называться iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, они получать дисплеи с диагоналями 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. А диагонали базовых iPhone 12 составят 6,1 и 5,4 дюймов. При этом в этом году все смартфоны получат OLED матрицы, в прошлом году базовый iPhone 11 имел IPS матрицу.

Инсайдер Чун Хун Ли сообщает, что стоимость самого дешевого iPhone 12 будет в промежутке 600−700 долларов, цена прошлогодней линейки начиналась с 699 долларов. Скорее всего, 6,1-дюймовый iPhone 12 сохранит цену в 699 долларов, а компактная 5,4-дюймовая версия будет несколько дешевле.

Apple

iPhone 12 получит незначительные изменения во внешнем виде. Ранее сообщалось, что боковая металлическая рамка станет плоской, как у iPhone 4, а вырез на дисплее под фронтальную камеру и систему разблокировки по лицу Face ID станет значительно меньше. Pro-версии смартфонов получат основную тройную камеру с дополнительным LiDAR сенсором изменения глубины кадра, в то время как базовые iPhone 12 получат лишь двойные камеры.

Также сообщается, что дисплеи iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат частоту обновления кадров 120 Гц с поддержкой технологии ProMotion, то есть частота обновления кадров будет автоматически меняться в зависимости от изображения на экране.

Из-за мирового кризиса и пандемии коронавируса презентация линейки iPhone 12 ожидается на месяц позже — в октябре.

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