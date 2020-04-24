В Крыму узнавшая о смерти сына медсестра пыталась сбежать из обсерватора

Узнав по телефону о смерти сына, медсестра севастопольского пансионата совершила попытку побега из обсерватора.

Пытаясь покинуть здание, несмотря на запрет, женщина разбила окно, в результате чего ее с резаными ранами увезли в травмпункт.

Как рассказала «360» коллега медсестры, ей никто не открыл двери, когда она хотела выйти, поскольку из номеров вообще было нельзя выходить.

«Мы там сидели, нас не выпускали, потому что это обсервация, — пояснила собеседница телеканала. — В целях безопасности даже общаться друг с другом нельзя».

Она также опровергла информацию Baza о том, что полиция якобы начала проверку из-за попытки побега.

Из травмпункта медсестра отправилась домой, а 23 апреля похоронила сына.

По данным «360», молодой человек утонул в море 19 апреля в Балаклавском районе Севастополя неподалеку от пансионата «Изумруд». По трагической случайности там работала медсестрой его мать. С 13 апреля пансионат находился на обсервации из-за эпидемии коронавируса.