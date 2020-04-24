При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре погиб человек

В жилом доме в Краснодаре взорвался газ, в результате чего погиб человек.

Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома.

В одной из квартир взорвался газовый баллон, погибшему жильцу было 68 лет, уточнил изданию «Кубанские новости» источник в оперативных службах региона.

Mash опубликовал видео с места происшествия.