При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре погиб человек
- 24 апреля 2020, 15:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В жилом доме в Краснодаре взорвался газ, в результате чего погиб человек.
Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома.
В одной из квартир взорвался газовый баллон, погибшему жильцу было 68 лет, уточнил изданию «Кубанские новости» источник в оперативных службах региона.
Mash опубликовал видео с места происшествия.
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