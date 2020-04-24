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Уязвимые к COVID клетки находятся не только в легких

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что не только клетки легких уязвимы к коронавирусу. Оказалось, что клетки кишечника и носоглотки также чувствительны к SARS-CoV-2.

Исследователи надеются, что полученные результаты помогут коллегам быстрее найти вакцину от коронавируса. Для этого ученые определили типы клеток, производящие белок, которые вирус использует для вторжения в клетки.

Даже несмотря на то, что мы начинали это исследование еще до начала эпидемии и смогли в процессе адаптировать работу для изучения COVID-19, мы надеемся, что эти данные помогут быстрее разобраться, что представляет собой коронавирус, — пишут ученые.

Исследователи выяснили, что в носоглотке у зараженных COVID-19 обнаружены бокаловидные секреторные клетки, которые помогают вирусу вторгнуться в клетку.

В кишечнике наиболее уязвимыми оказались энтероциты — клетки, ответственные за поглощение некоторых питательных веществ. Кроме того, ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 может использовать в своих целях интерферон — белок, который обычно помогает организму бороться с вирусными инфекциями.

Выводы специалистов указывают на то, что группа коронавирусов, возможно, эволюционировала, чтобы разрушить часть естественной защиты своих носителей. Поэтому пациенты с гепатитом В и С, которые часто получают лечение интерфероном, особенно уязвимы.

Следующий шаг исследователей — создать модели человеческих тканей, чтобы посмотреть, как они реагируют на вторжение коронавируса. Как только ученые смогут понять модель поражения, ее можно будет применять в потенциальных противовирусных лекарственных препаратах.

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