«Вторая волна неизбежна»: российский ученый о мутации коронавируса

На днях китайские ученые из Чжэцзянского университета заявили, что SARS-CoV-2 активно мутирует и по миру уже распространилось около 30 его версий. Большинство выявленных штаммов вируса до этого были неизвестны.

«Ридус» пообщался с известным российским вирусологом, который рассказал, стоит ли беспокоиться о том, что коронавирус так быстро мутирует.

Мутации — это изменчивость вирусного генома, и это естественный процесс для любого вируса. Все вирусы подвергаются изменчивости, однако некоторые вирусы мутируют так, что в популяции возникает очень много вариантов вируса, что говорит о неустойчивости. Есть и другие вирусы, например та же корь, которая довольно-таки стабильна, и даже если в геноме происходят какие-то изменения, они не так критичны. Коронавирус к такому типу не относится, и нам уже известно несколько штаммов вируса, — рассказал «Ридусу» советский и российский вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Несмотря на то, что с начала пандемии прошло всего четыре месяца, коронавирус уже мутировал, но вирус не претерпел никаких существенных изменений. Он мутирует так же, как и все вирусы, поясняют ученые.

Альтштейн пояснил, что коронавирус довольно изменчивый вирус, но в полной мере говорить о его изменчивости еще рано. Пока данных не так много, чтобы предположить, будет ли SARS-CoV-2 так же изменчив, как и вирус гриппа.

Он весь такой изменчивый

Самая главная опасность изменчивости состоит в том, что вирус будет оставаться нестабильным. Это значит, что вакцину от коронавируса будет крайне сложно создать, а также ее придется постоянно обновлять, подстраивая под появляющиеся штаммы.

Например, так происходит с вирусом гриппа: состав вакцин от этого заболевания обновляют ежегодно. Будет ли коронавирус изменяться быстрее или медленнее — неизвестно.

В популяционном смысле ученые надеются, что вирус будет стабилен, как, к примеру, вирус кори, от которого вакцина действенна вот уже многие годы. Но пока говорить о стабильности коронавируса не приходится, так как данных о нем еще недостаточно, напоминает профессор.

Вторая волна эпидемии

Многие эпидемиологи говорят о том, что осенью весь мир накроет вторая волна коронавируса. Анатолий Альтштейн считает, что это очень вероятно.

Скорее всего, патогенность вируса будет снижаться, но вторая волна неизбежна. Но мы надеемся, что к тому времени вирус станет более ослабленным. Будет ли он сильно отличаться по своим антигенным свойствам — вопрос. Но я думаю, что сильных отличий быть не должно, — рассказал вирусолог в беседе с «Ридусом».

Даже если вирус ослабнет, некоторые эксперты считают, что осенне-зимняя вспышка коронавируса может быть не менее опасна, чем первичный всплеск заболевания. Дело в том, что в это же время обычно происходит рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так как коронавирус и эти респираторные заболевания похожи, не исключено, что больницам потребуется куда больше ресурсов, чем сейчас.

За первые месяцы эпидемии стало понятно, что не все страны готовы полностью обеспечить клиники и медперсонал всем необходимым для борьбы с COVID.

Поэтому на днях глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предложил гражданам обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить вероятность заболевания.

Так существенно снизится поток больных в поликлиниках, что позволит врачам больше времени уделить пациентам с COVID.

Чего хочет коронавирус

Также в разговоре с профессором Альтштейном «Ридус» выяснил, что главная задача большинства вирусов, в том числе и коронавируса, — как можно больше размножаться. Это значит, что вирусу «невыгодно», чтобы люди умирали или попадали в больницы.

Поэтому обычно патогенность вируса со временем ослабевает и люди переносят заболевание крайне легко. Можно предположить, что и коронавирус пойдет по такому же пути и вряд ли мутирует в штамм с высокой летальностью.

Как предполагает большинство ученых, коронавирус останется с нами навсегда и даже после изобретения вакцины он будет по своей опасности таким же, как и грипп.

