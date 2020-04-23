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Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом

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© vk.com

© vk.com

На месте кровопролитных боев под Ржевом на высоком рукотворном холме встала 25-метровая фигура советского солдата. В его руке — автомат ППШ, а полы плащ-палатки перетекают в журавлиную стаю, рвущуюся в небо. Монтаж памятника, который станет доминантой Ржевского мемориала, завершили 23 апреля в Тверской области возле трассы М9.

«Работа над памятником Ржевского мемориала полностью завершена. Очень надеюсь, что памятник понравится. Сейчас испытываю легкое опустошение, 2,5 года жил с этим проектом. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента, благодаря вам всем результат оказался достойным», — написал в Instagram автор проекта — скульптор Андрей Коробцов.

Работы по возведению монумента начались в январе нынешнего года. Открытие должно состояться в мае. На стальных плитах и в мультимедийной экспозиции комплекса будут увековечены имена павших воинов. Мемориальный комплекс строится на народные пожертвования. По данным портала «Ржевский мемориал», уже собрано более 510 миллионов рублей.

Накануне в честь 75-летия Победы в России запустили акцию #ГолосПамяти.

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