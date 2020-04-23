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Мировой поток авиапассажиров сократится на 1,2 миллиарда к сентябрю

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Пассажиропоток на международных авиалиниях к сентябрю 2020 года может сократиться на 1,2 миллиарда человек относительно показателей до пандемии. Такой прогноз разместила на своем сайте Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Вместе с этим на две трети уменьшится относительно ранее сделанных прогнозов пропускная способность авиалиний в первых трех кварталах 2020 года. Доходы авиаперевозчиков в период с января по сентябрь снизятся на сумму от 160 до 253 миллиардов долларов.

Больше всего от пандемии пострадают авиаперевозки в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. За ними следуют Соединенные Штаты.

В России с 4 апреля временно запретили все международные авиарейсы. Для исключительных случаев предусмотрены исключения.

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