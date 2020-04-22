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Новые ограничения из-за пандемии могут ввести в Москве

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© Pixabay

© Pixabay

Власти Москвы могут разработать и ввести дополнительные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, если этого потребует эпидемиологическая обстановка. Сейчас ситуация не обнадеживает, заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Пока официальная статистика не дает поводов для оптимизма. У нас за сутки прирост по России составил более пяти тысяч заболевших, из них 50% - в Москве. Если динамика по заболеваниям будет возрастать, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует, как оградить заболевание, локализовать его, и уже тогда лечить и устранять», — признался Данчиков в эфире телеканала «Россия-24».

Чиновник добавил, что возможность ослабления ограничительных мер будут рассматривать, если распространение коронавируса в столице удастся стабилизировать, если прекратится увеличение числа заразившихся.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, 22 апреля в Москве зафиксировали 2548 новых случаев COVID-19. Сейчас известно о 31 981 зараженном.

Тем временем 21 регион России подал заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков на фоне пандемии коронавируса.

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Комментарии (1)

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