Раскрыты новые подробности смерти Ошарина в Крыму

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что на теле погибшего в Крыму заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина кроме порезов вен было найдено ножевое ранение. Однако, что конкретно произошло с его другом, чиновник не знает.

«Вены, это мы знаем, но у него есть еще одно ножевое, — то ли грудь, ближе к горлу. Я не могу подробнее говорить. Дождемся следствия», — цитирует телеканал «360» слова Герасимова.

Герасимов знал Ошарина как «очень образованного и конкретного» человека, «решающего все задачи, которые перед ним стоят». Знал и о его любви к Крыму. Какие сложности были у столичного чиновника, тот никогда не рассказывал.

«Но что произошло в этой ситуации с ним? Что произошло после юбилея его отца? Почему он приехал в Москву, уехал из дома и поехал на дачу? Потом, оставшись один, уехал в Сочи. Дальше следствие должно сказать», — заявил депутат.

Напомним, что мертвое тело заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли в Крыму. Его долго искали родственники. Чиновник перестал выходить на связь в марте.