На Марс отправят рой мух-роботов

Специалисты NASA представили свою новую разработку — мини-аппараты размером с муху для исследования Марса. Такие небольшие космические зонды отправятся на Красную планету во время миссии «ЭкзоМарс-2020», запуск которой из-за коронавируса перенесли на следующий год.

Зонды-мухи вместе с марсианским вертолетом Mars Helicopter станут первыми подобными аппаратами на других планетах.

Робомухи представляют собой небольшие левитирующие пластины из нанокартона, которые могут летать под воздействием солнечного света. Это особенно актуально для дистанционных миссий, где нет возможности зарядить или починить аппарат.

Как только на поверхность роботов попадает солнечный свет, они поднимаются в воздух. Это происходит благодаря тому, что робот состоит из двух слоев нанокартона. Когда одна сторона нагревается, другая — все еще остается холодной, поэтому между ними происходит циркуляция воздуха, позволяющая аппарату летать.

Находиться в воздухе аппарат будет до тех пор, пока на него будет воздействовать солнечный свет.

Прохождение воздушного потока через эти микроканалы вызвано классическим явлением, называемым термическая ползучесть. Поток разреженного газа из-за градиента температуры с ускорением проходит вдоль стенки канала — это приводит к тому, что наш аппарат поднимается в воздух, — пишут исследователи.

Главная миссия космических мух заключается в том, чтобы добыть для астрономов информацию о наличии на Красной планете воды и металла. Это аппараты смогут выяснить благодаря датчикам, установленным на «теле» мух.

Рой марсианских мух отправится на Марс на борту нового ровера Perseverance.