«Пишу тебе, моя родная»: петербуржцы прочитают письма военных лет онлайн

Жители Санкт-Петербурга прочтут фронтовые письма в онлайн-режиме. Проект носит название «Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя, мой дорогой». Чтобы принять в нем участие, необходимо отправить заявку через официальный сайт акции.

Проект приурочен к празднованию Дня Победы. Участники акции смогут прочитать письма из личного семейного архива или письма из любого открытого источника. Также можно обратиться за помощью к организаторам акции.

Онлайн-трансляция чтений начнётся 5 мая 2016 года в 10 часов утра и будет доступна на интернет-площадке www.sziu.ru.



«В марафоне чтения писем военных лет я решила участвовать уже второй раз. Несмотря на то, что в этом году он будет проходить в онлайн-формате, я считаю, что очень важно принимать участие в подобных мероприятиях. Мы должны сохранять память тех лет. Читая военные письма, мы можем окунуться в те жестокие события, и хотя бы ненадолго почувствовать себя там. Пусть это больше никогда не повторится!» — поделилась 13-летняя участница акции Ульяна Ребезова.



Первые онлайн-чтения писем военных лет прошли ровно год назад. В акции принимали участие 60 человек.