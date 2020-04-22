Ученые: лекарство от малярии не помогает при коронавирусе

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что препарат от малярии, широко рекламируемый президентом Дональдом Трампом для лечения коронавируса, не показал никаких результатов.

Последние несколько недель его активно использовали в госпиталях ветеранов США. Оказалось, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин не помогал быстрее выздороветь. Также статистика показала, что летальность в больнице была даже выше у тех пациентов, которых лечили этим препаратом.

Несмотря на то, что исследование нельзя назвать развернутым двойным слепым плацебо-контролируемым, ученые говорят, что их работа может быть надежным начальным этапом крупного исследования.

Также эта работа считается на сегодняшний день самым масштабным исследованием, в котором изучалось состояние 368 пациентов, принимавших гидроксихлорохин.



Исследование было опубликовано на интернет-сайте для специалистов и не было рассмотрено другими учеными. За эту работу были выплачены гранты Национальных институтов здравоохранения и Университета Вирджинии.

Ученые проанализировали медицинские карты 368 мужчин-ветеранов, которые были госпитализированы с подтвержденной коронавирусной инфекцией в медицинские центры и умерли или были выписаны к 11 апреля.

Среди тех, кто получал гидроксихлорохин плюс обычный уход, умерли около 28%, а среди тех, кто получал обычный уход без специальных медикаментов, — 11%.

Около 22% из тех, кто получал противомалярийный препарат плюс азитромицин, тоже умерли, но разница между этой группой и обычным лечением не считалась достаточно большой, чтобы исключить другие факторы, которые могли повлиять на выживание.

Гидроксихлорохин также никак не повлиял на потребность в подключении пациента к аппарату ИВЛ.

Исследователи не отслеживали побочные эффекты, но заметили, что гидроксихлорохин мог повредить другие органы. Давно известно, что препарат имеет потенциально серьезные побочные эффекты, включая изменение сердечного ритма, которое может привести к внезапной смерти.

В марте ученые из Бразилии также изучали свойства хлорохина, более старой формы лекарства, похожего на гидроксихлорохин. Исследование пришлось досрочно остановить, так как у пациентов, которые получали экспериментальное лечение, начались проблемы с сердечным ритмом.

«Многие врачи с недоверием относились к этому препарату, и теперь у нас есть доказательства, что массово применять этот препарат пока не стоит», — заключили ученые.