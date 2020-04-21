Воробьев допустил продление ограничений в Подмосковье на майские праздники
- 21 апреля 2020, 21:24
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Власти Московской области, скорее всего, продлят режим ограничений и самоизоляции на майские праздники. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Я думаю, что, конечно, режим ограничений будет продолжен. Безусловно», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор также отметил, что большая часть жителей Московской области соблюдают режим самоизоляции, вызванный мерами против распространения коронавирусной инфекции.
«Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдает самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех. Специально работаем над этим», — подчеркнул Воробьев.
По его словам, принятые властями меры уже дают результаты и позволяют сдержать рост числа заболеваний.
«Благодаря тому, что люди остаются дома, активность снижена, мы видим, что рост составляет 12−14−15% день ото дня. Нам нужно упасть ниже 10%", — добавил губернатор.
Тем временем данные портала стопкоронавирус.рф говорят о том, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в России снова увеличились.
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