Воробьев допустил продление ограничений в Подмосковье на майские праздники

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.