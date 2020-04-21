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Воробьев допустил продление ограничений в Подмосковье на майские праздники

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© vk.com

© vk.com

Власти Московской области, скорее всего, продлят режим ограничений и самоизоляции на майские праздники. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я думаю, что, конечно, режим ограничений будет продолжен. Безусловно», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор также отметил, что большая часть жителей Московской области соблюдают режим самоизоляции, вызванный мерами против распространения коронавирусной инфекции.

«Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдает самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех. Специально работаем над этим», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, принятые властями меры уже дают результаты и позволяют сдержать рост числа заболеваний.

«Благодаря тому, что люди остаются дома, активность снижена, мы видим, что рост составляет 12−14−15% день ото дня. Нам нужно упасть ниже 10%", — добавил губернатор.

Тем временем данные портала стопкоронавирус.рф говорят о том, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в России снова увеличились.

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Представлен бюджетник Oppo A72

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Oppo

Oppo

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.

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