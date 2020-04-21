Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 2,5 миллиона
- 21 апреля 2020, 19:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во всем мире уже зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным Worldometer, количество летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло 173 422.
Выздоровели 660 274 человек.
США лидируют как по числу зараженных, так и по числу смертей. На данный момент в этой стране заразились коронавирусом 800 229 человек, умерли 43 177, а выздоровели 72 615.
В России выявлено 52 763 случая заболевания. За последние сутки их количество выросло на 5 642. Общее число летальных исходов достигло в стране 456, выздоровели 3 873.
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