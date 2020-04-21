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Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 2,5 миллиона

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© JUSTIN LANE / EPA / ТАСС

© JUSTIN LANE / EPA / ТАСС

Во всем мире уже зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometer, количество летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло 173 422.

Выздоровели 660 274 человек.

США лидируют как по числу зараженных, так и по числу смертей. На данный момент в этой стране заразились коронавирусом 800 229 человек, умерли 43 177, а выздоровели 72 615.

В России выявлено 52 763 случая заболевания. За последние сутки их количество выросло на 5 642. Общее число летальных исходов достигло в стране 456, выздоровели 3 873.

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