В Башкирии задержали двух пьяных женщин за нарушение самоизоляции

В Сеть выложено видео, как полицейские задержали в городе Белебей (Башкирия) двух женщин за нарушение режима самоизоляции. Во время задержания нарушительницы оказывали сопротивление, а также выражались в адрес служителей правопорядка матерными словами. В результате правоохранителям пришлось применить силу, чтобы доставить женщин в отдел МВД РФ по Белебеевскому району.

Как сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан, обе женщины «имели признаки алкогольного опьянения». Кроме того, одна из задержанных была ранее судима по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В отношении нарушительниц составлены протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Также полиция направила информацию об инциденте в Следственный комитет для принятия решения по факту оскорбления представителя власти.

Издание bash. news со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что ранее судимая женщина работала одно время проституткой, однако позже она оставила данное ремесло, поскольку заразилась ВИЧ-инфекцией.