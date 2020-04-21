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В Башкирии задержали двух пьяных женщин за нарушение самоизоляции

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В Сеть выложено видео, как полицейские задержали в городе Белебей (Башкирия) двух женщин за нарушение режима самоизоляции. Во время задержания нарушительницы оказывали сопротивление, а также выражались в адрес служителей правопорядка матерными словами. В результате правоохранителям пришлось применить силу, чтобы доставить женщин в отдел МВД РФ по Белебеевскому району.

Как сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан, обе женщины «имели признаки алкогольного опьянения». Кроме того, одна из задержанных была ранее судима по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В отношении нарушительниц составлены протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Также полиция направила информацию об инциденте в Следственный комитет для принятия решения по факту оскорбления представителя власти.

Издание bash. news со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что ранее судимая женщина работала одно время проституткой, однако позже она оставила данное ремесло, поскольку заразилась ВИЧ-инфекцией.

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Представлен бюджетник Oppo A72

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Oppo

Oppo

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.

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