Коммунальщики выступили за снижение оплаты ЖКХ в России

Россиянам необходимо предоставить скидку на оплату услуг ЖКХ, заявила в youtube-стриме URA.RU исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова.

По ее словам, это можно сделать за счет средств, которые по поручению президента перечисляют регионам на поддержку малого и среднего бизнеса.

Она предложила сделать 20-процентную скидку тем, кто исправно платит, а 30-процентную — для малоимущих. «Мы получим полным рублем оплату, а население таким образом получит скидку на оплату услуг ЖКХ, но не от нас, а от государства», — цитирует Довлатову издание.

Председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников поддержал Довлатову, отметив, что похожее предложение в ближайшее время будет направлено в адрес руководства страны.

Как объяснила Довлатова, по оценкам представителей водоканалов, в первые дни после перехода жителей страны в режим самоизоляции объемы платежей от населения снизились в пять раз. По словам главы УЖК «Территория», за первые 10 дней апреля объем платежей снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время глава УК «РЭМП Железнодорожного района» настаивает, что эта цифра составляет 30%.

В свою очередь министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предупредил, что неплатежи населения приведут к повторению кризисной ситуации 2008 года, когда неплатежи достигали 50%.

Ранее «Ридус» писал о том, что в начале апреля эксперты отрасли предрекли увеличение расходов на ЖКХ на 30% в случае продления карантинных условий до 2—4 недель. В Москве платежи могут вырасти на 1,5—2 тысячи рублей в месяц.