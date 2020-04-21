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Коммунальщики выступили за снижение оплаты ЖКХ в России

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© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

Россиянам необходимо предоставить скидку на оплату услуг ЖКХ, заявила в youtube-стриме URA.RU исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова.

По ее словам, это можно сделать за счет средств, которые по поручению президента перечисляют регионам на поддержку малого и среднего бизнеса.

Она предложила сделать 20-процентную скидку тем, кто исправно платит, а 30-процентную — для малоимущих. «Мы получим полным рублем оплату, а население таким образом получит скидку на оплату услуг ЖКХ, но не от нас, а от государства», — цитирует Довлатову издание.

Председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников поддержал Довлатову, отметив, что похожее предложение в ближайшее время будет направлено в адрес руководства страны.

Как объяснила Довлатова, по оценкам представителей водоканалов, в первые дни после перехода жителей страны в режим самоизоляции объемы платежей от населения снизились в пять раз. По словам главы УЖК «Территория», за первые 10 дней апреля объем платежей снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время глава УК «РЭМП Железнодорожного района» настаивает, что эта цифра составляет 30%.

В свою очередь министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предупредил, что неплатежи населения приведут к повторению кризисной ситуации 2008 года, когда неплатежи достигали 50%.

Ранее «Ридус» писал о том, что в начале апреля эксперты отрасли предрекли увеличение расходов на ЖКХ на 30% в случае продления карантинных условий до 2—4 недель. В Москве платежи могут вырасти на 1,5—2 тысячи рублей в месяц.

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Комментарии (1)

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    Олег Фроловсегодня, 20:29

    Это из той же оперы.что и продуктовые карточки для малоимущих.Фактически предлагается не снижать тарифы,а государству частично оплачивать счета.

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Представлен бюджетник Oppo A72

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Oppo

Oppo

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.

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+0

Комментарии (0)

  • Small default
    Олег Фроловсегодня, 20:29

    Это из той же оперы.что и продуктовые карточки для малоимущих.Фактически предлагается не снижать тарифы,а государству частично оплачивать счета.

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