Нужно ли дезинфицировать вещи после возвращения с улицы

Команда немецких ученых из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Гамбурге опубликовала статью, в которой рассказала, нужно ли дезинфицировать вещи после каждого выхода на улицу.

Уже все поняли, что главная мера борьбы с вирусом — тщательное мытье рук с мылом и самоизоляция дома. Но что делать, если человеку нужно ежедневно ездить на общественном транспорте на работу.

Даже если вы вынужденно выходите на улицу, то старайтесь соблюдать все ранее установленные меры предосторожности — не трогайте лицо руками, а также не хватайтесь за дверные ручки. По возвращении с улицы тщательно мойте руки с мылом, — говорят в ВОЗ.

Но помимо лица мы неизбежно трогаем телефон, ключи, сумку, карточки и другие предметы, на которых могут оставаться частицы вируса. Значит ли это, что нужно дезинфицировать все вещи по возвращении с улицы?

Фактически список объектов, которые потенциально могут быть загрязнены, бесконечен. Но это не означает, что все, что вы трогаете на улице, нуждается в тщательной чистке после возвращения.

Ученые считают, что у нас нет убедительных причин принудительно дезинфицировать все предметы, которые мы выносим на улицу. Дело в том, что, когда речь заходит о риске заражения COVID-19, истинный виновник здесь — ваши собственные руки. Однако многие медики призывают к дезинфекции и других предметов, где может находиться коронавирус.

Рекомендации от Центров США по контролю и профилактике заболеваний предписывают чистить телефоны и электронику либо следуя рекомендациям производителей, либо используя салфетки или спреи, содержащие не менее 70% спирта.

Нынешняя пандемия COVID-19 вызвана вирусом, который проникает к нам в организм через слизистые. Поэтому особая опасность заключается в том, что нужно избегать мест скопления других людей, среди которых могут быть зараженные, — пишут исследователи.

Авторы работы считают, что заразиться вирусом через какие-либо поверхности можно, но маловероятно. Для этого должны быть соблюдены практически идеальные условия. Заболевший человек должен чихнуть в руку, дотронуться этой рукой до предмета, который вы возьмете через несколько секунд и сразу же потрете глаза или нос.

Как видите, даже тут главную угрозу представляют руки, которые трогают лицо. Ученые призывают в первую очередь обращать внимание на гигиену рук — пользоваться мылом дома и антисептиком в общественных местах.

Что касается дезинфекции личных вещей, специалисты не могут однозначно сказать, что эти действия значительно снижают риск заболевания. Однако если обработка спиртовой салфеткой телефона, кошелька и ключей не вызывает у вас сложностей, то почему бы и нет, пишут ученые.

