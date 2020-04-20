Воспитанник московского «Локомотива» умер в возрасте 22 лет

В возрасте 22 лет скончался воспитанник московского футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов.

С лета 2018 года он был защитником столичной команды «Казанка», фарм-клуба «Локомотива», играющей в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.

У футболиста остались жена и сын, говорится в сообщении клуба.