Воспитанник московского «Локомотива» умер в возрасте 22 лет
- 20 апреля 2020, 17:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 22 лет скончался воспитанник московского футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов.
С лета 2018 года он был защитником столичной команды «Казанка», фарм-клуба «Локомотива», играющей в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Как сообщает пресс-служба «Локомотива», Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.
У футболиста остались жена и сын, говорится в сообщении клуба.
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