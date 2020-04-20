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Найдена еще одна возможная причина панкреатита

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Американские ученые из Института биологических исследований Солка опубликовали статью, в которой рассказали еще об одной причине панкреатита.

Панкреатит — это заболевание, характеризующееся острым или хроническим воспалением поджелудочной железы. За последние десять лет он стал встречаться у взрослых в три раза чаще.

Специалистам удалось определить особый вид клеток, который оказывал большое влияние на развитие этого недуга. Дополнительные исследования помогут усовершенствовать препараты и схемы лечения этой опасной болезни, нередко приводящей к раку поджелудочной железы.

На этот раз все внимание ученых было сконцентрировано на так называемых хемосенсорных клетках, которые присутствуют в поджелудочной железе, однако об их влиянии на орган почти ничего не известно.

Ученые давно знают, что почти всю часть поджелудочной железы занимают ацинарные клетки, которые занимаются выработкой пищеварительных ферментов, позволяя нашему организму нормально функционировать.

Эти клетки также обладают способностью превращаться в хемосенсорные клетки, которые, по мнению специалистов, могут играть особую роль при развитии панкреатита. Чтобы это выяснить, ученые провели эксперимент с лабораторными мышами.

Оказалось, что при панкреатите ацинарные клетки подвергаются сложным изменениям и становятся хемосенсорными, чтобы восстановить поврежденную поджелудочную железу. Они начинают вырабатывать специальный белок, помогающий иммунитету справиться с болезнью.

Однако такие процессы превращения ацинарных клеток в хемосенсорные происходит не у всех. Это значит, что некоторые люди могут быть более восприимчивы к панкреатиту, заявили авторы работы.

В дальнейших исследованиях ученые хотят выяснить, что именно влияет на выработку таких клеток и можно ли вызвать этот процесс с помощью искусственных препаратов.

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