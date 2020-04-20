«В мире эпидемия. Не надейтесь»: японский ученый об Олимпиаде в Токио

Японский профессор инфекционных болезней Кентаро Ивата не советует рассчитывать на то, что Олимпиада в Токио состоится в этом или следующем году. Изначально Олимпиада была запланирована на 23 июля — 8 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год.

Однако Кентаро Ивата считает, что даже в следующем году она вряд ли состоится:



Проведение Олимпиады требует двух условий: во-первых, контроль COVID-19 в Японии и контроль COVID-19 повсюду. Я очень пессимистично отношусь к проведению Олимпийских игр следующим летом, особенно при обычных условиях, когда за спортсменами приезжают тысячи болельщиков со всего мира.

Сбор спортсменов из разных уголков планеты, а также толпы народа на трибунах противопоказаны, если в мире будет сохраняться пандемия коронавируса. К тому же после окончания эпидемии еще должны сохраняться минимальные карантинные меры, которые будут сдерживать повторную вспышку заболевания.

Японский ученый очень сомневается, что такие этапы пандемии можно будет реализовать за 2020 год. Несмотря на то, что на начальных этапах в Японии удавалось сдерживать распространение коронавируса, по состоянию на понедельник, 20 апреля, в стране было выявлено около 12 000 инфицированных и около 250 смертей. Но сейчас число таких случаев резко возросло, особенно в Токио и других крупных городах.

Также другие исследователи говорят, что на судьбу проведения Олимпиады будет влиять появление вакцины.



Если мы действительно получим вакцину в течение следующего года, то проведение Олимпиады в 2021 году еще более-менее реально. Если мы не добьемся научного прорыва, то я думаю, что проведение Олимпийских игр следующим летом невозможно, — говорит декан Колледжа общественного здравоохранения в Университете штата Небраска доктор Али С. Хан.

Олимпийские игры привлекают 11 000 спортсменов, среди которых 4400 паралимпийцев. Все спортсмены прибывают в страну с большим штатом тренеров, медиков и групп поддержки. Спортсмены должны остановиться в обширном жилом комплексе в районе Токийского залива, где будут регулярно проходить тренировки и другие массовые мероприятия.

Единственное решение, которое реально в нынешних условиях, это проведение Олимпийских игр без зрителей и групп поддержки. Но даже это очень рискованно, если не будет изобретена вакцина от COVID.

