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В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.

Заразились как пациенты, так и сотрудники этого медучреждения.

В помещениях провели дезинфекцию, развернули инфекционный стационар и обсерватор. Для оказания медицинской помощи направлены инфекционисты Архангельской областной клинической больницы.

В связи со вспышкой коронавируса в регионе вводится режим двухнедельной изоляции для местных жителей, прибывших из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, а также из Коми и Мурманской области.

Как передает «Интерфакс», в итоге за сутки число случаев заражения COVID-19 в Архангельской области увеличилось почти в три раза. На данный момент количество заболевших составляет 114 человек.

В России за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Умерли 48 человек, полностью выздоровели 234 человека. Более половины новых случаев приходится на Москву (3570 заболевших).

За весь период эпидемии в стране коронавирусом заразились 42 853 человека, 361 умер, 3 291 выздоровел.

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