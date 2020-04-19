В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
- 19 апреля 2020, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Заразились как пациенты, так и сотрудники этого медучреждения.
В помещениях провели дезинфекцию, развернули инфекционный стационар и обсерватор. Для оказания медицинской помощи направлены инфекционисты Архангельской областной клинической больницы.
В связи со вспышкой коронавируса в регионе вводится режим двухнедельной изоляции для местных жителей, прибывших из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, а также из Коми и Мурманской области.
Как передает «Интерфакс», в итоге за сутки число случаев заражения COVID-19 в Архангельской области увеличилось почти в три раза. На данный момент количество заболевших составляет 114 человек.
В России за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Умерли 48 человек, полностью выздоровели 234 человека. Более половины новых случаев приходится на Москву (3570 заболевших).
За весь период эпидемии в стране коронавирусом заразились 42 853 человека, 361 умер, 3 291 выздоровел.
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