В Татарстане обязали носить маски в магазинах и транспорте

С 20 апреля в Татарстане вводится запрет на посещение магазинов и пользование общественным транспортом без медицинских масок и респираторов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

При этом в нормативном акте, опубликованном на официальном портале правовой информации Татарстана, говорится о том, что с 20 апреля официально разрешена работа парикмахерских. Предпринимателям, предоставляющим данные услуги, рекомендовано ежедневно измерять температуру сотрудников, обеспечивать необходимые санитарные нормы, а также принимать клиентов с интервалом в 10 минут, во время которого должна проводиться дезинфекция рабочего места.

Правда, чтобы посетить парикмахерскую, жителям Татарстана необходимо будет оформить специальное разрешение.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля в Москве изменятся правила заполнения данных для цифровых пропусков. Контроль пропускного режима в Москве, который начал действовать с 15 апреля, будет практически полностью автоматизирован.

За последние сутки в 79 регионах России выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 40 человек, выздоровели 467.

По данным на утро 18 апреля, число зараженных достигло в стране 32 008. Скончались 273 человека, выздоровели 2590. В итоге Россия вошла в первую десятку стран по количеству выявленных случаев COVID-19.