Благодатный огонь прибыл в Москву

В московский аэропорт Внуково спецбортом из Иерусалима прибыл Благодатный огонь.

Теперь его доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя, сообщили в Фонде Андрея Первозванного.

Как отмечает ФАН, в этом году за Благодатным огнем на Святую Землю были отправлены несколько руководителей и сотрудников Фонда Андрея Первозванного. Однако традиция массовой встречи в аэропорту была не сей раз нарушена из-за эпидемии коронавируса.

Ранее «Ридус» писал о том, что в иерусалимском храме Гроба Господня состоялась церемония схождения благодатного огня. Из-за пандемии COVID-19 она впервые прошла при закрытых дверях и в отсутствие паломников. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал благодатный огонь клирикам, а те доставили его к Яффским воротам Иерусалима и передали дипломатам для доставки в православные храмы 10 стран.