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СПЧ: Путин решил три самые острые проблемы мигрантов в связи с эпидемией

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© president-sovet.ru

© president-sovet.ru

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствовали новые президентские меры в отношении иностранцев и лиц без гражданства, принятые в связи с эпидемией коронавируса.

Согласно указу главы государства, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года автоматически продлеваются документы, разрешающие жить и работать на территории РФ.

По словам члена СПЧ, председателя постоянной комиссии по миграционной политике Татьяны Мерзляковой, данный указ определил три главных решения, которые помогут мигрантам пережить кризисную ситуацию.

Во-первых, в связи с невозможностью выехать пребывание иностранных граждан в России автоматически продлевается.

Во-вторых, работодателю позволяется брать иностранцев на работу независимо от того есть у него патент или нет.

Третья проблема касается иностранных граждан, имевших решения судов о выдворении. В связи с закрытием границ и приостановки авиасообщения их легальное пребывание в РФ продлевается до тех пор, пока не возобновятся авиарейсы.

При этом Мерзлякова отметила важность вывозных рейсов для тех, кто не смог трудоустроиться и находится в особо сложном положении. «Тот, кто смог найти работу, спокойно останется, и указ президента дает для этого все возможности, а для того, кто не может устроиться, единственным спасением будет самолет», — приводятся ее слова на сайте СПЧ.

Ранее Миграционная служба МВД РФ опубликовала данные по иностранным трудовым мигрантам, оставшимся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingвчера, 23:57

    Мести улицы кто то же должен. Не москвичам, право, за метлы браться.

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