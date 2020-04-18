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Олег Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом с Цумадинского района»

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© ITAR-TASS

© ITAR-TASS

Бывший боец MMA Олег Тактаров своеобразно ответил на вопрос, кого можно считать первым российским чемпионом UFC - его или Хабиба Нумагомедова.

В прямом эфире в Instagram Тактаров перечислил первых шесть чемпионов, последним из которых был именно он.

Тактаров подчеркнул, что историю нельзя переписать.

РЕН ТВ напоминает, что Тактаров выиграл чемпионский титул в 1995 году, но об этом забыл или просто не знал отец и тренер действующего чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов, заявивший, что его сын — первый российский чемпион по этой версии.

«Слушайте, если один ваххабит из Цумадинского района это сказал, почему должны все дураки это повторять?» — сказал Тактаров, выступавший в MMA под псевдонимом «Русский медведь».

Ранее планировалось, что Хабиб Нурмагомедов проведет 18 апреля бой с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке. Однако турнир был отменен из-за эпидемии коронавируса.

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