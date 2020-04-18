Избиение фельдшера скорой помощи из-за теста на коронавирус попало на видео
- 18 апреля 2020, 17:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети появилось видео, запечатлевшее избиение группой мужчин медика из бригады скорой помощи, которая приехала к пациенту брать анализы на коронавирус.
Инцидент произошел в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля.
По словам автора ролика, двое нетрезвых мужчин поинтересовались у фельдшера, к кому приехали врачи. Не получив ответа, они применили к медику силу.
На кадрах видно, как мужчины вытащили фельдшера из машины и начали избивать. В результате они скрылись с места происшествия.
Пострадавшего медика доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами, приводит РЕН ТВ сообщение регионального управления МВД.
В настоящее время ведется розыск нападавших.
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