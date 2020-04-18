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Избиение фельдшера скорой помощи из-за теста на коронавирус попало на видео

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В Сети появилось видео, запечатлевшее избиение группой мужчин медика из бригады скорой помощи, которая приехала к пациенту брать анализы на коронавирус.

Инцидент произошел в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля.

По словам автора ролика, двое нетрезвых мужчин поинтересовались у фельдшера, к кому приехали врачи. Не получив ответа, они применили к медику силу.

На кадрах видно, как мужчины вытащили фельдшера из машины и начали избивать. В результате они скрылись с места происшествия.


Пострадавшего медика доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами, приводит РЕН ТВ сообщение регионального управления МВД. 

В настоящее время ведется розыск нападавших.

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