Китай создает «умные» очки для определения людей с COVID

Китайский ИИ-стартап Rokid рассказал, что готовит большую партию «умных» очков, которая в скором времени отправится в США. Очки помогут полицейским определять людей с коронавирусной инфекцией, считают разработчики.



Оптика работает по принципу тепловизора, который показывает тепловое изображение. С помощью таких очков правоохранительные органы смогут увидеть людей с высокой температурой.

В ходе испытаний китайские инженеры выяснили, что такие очки могут всего за две минуты дистанционно измерить температуру у 200 человек. Это значит, что очки можно использовать в общественных местах, где есть большой поток людей.

Тепловой датчик работает на расстоянии трех метров, поэтому сами полицейские будут находиться в безопасности. Помимо тепловизора, очки оснащены 12-мегапиксельной камерой, а также картой памяти, позволяющей записывать фото и видео.

Во время строгого карантина такие очки не очень актуальны, но их можно использовать после. Ученые утверждают, что если быстро отменить карантинные меры, то эпидемия может возобновиться, поэтому крайне важно следить на здоровьем населения.

Например, в Китае «умные» очки уже используются в школах, где возобновились занятия, а также в парках и других общественных местах. Как только проверяющие замечают человека с повышенной температурой, вызывается скорая помощь, которая доставляет человека в больницу и изолирует до тех пор, пока не будет проведен анализ на коронавирус.

Такие меры помогают избежать контактов с другими людьми.

Компания планирует поставки очков больницам, правоохранительным органам и частным компаниям США. Помимо функции измерения температуры технология Т1 позволяет добавить технологию распознавания лиц и управления данными.