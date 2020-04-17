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Большинство православных россиян решили не посещать храмы в честь Пасхи

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depositphotos.com

depositphotos.com

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросили россиян о том, как они собираются праздновать Пасху в условиях эпидемии коронавируса.

Абсолютное большинство наших православных сограждан — 87% — решило прислушаться к рекомендациям медиков и отказаться от посещения храмов в честь Пасхи. Каждый пятый — 18% — сообщил, что во время празднования Пасхи он будет находиться дома.

В то же время 34% россиян от общего количества населения вообще не планируют отмечать в этом году Пасху. Этот показатель практически в три раза больше, чем обычно (9—13% за период мониторинга, 2005—2018 годы).

«Значительное сокращение долей тех, кто планирует выход из дома для празднования Пасхи, и снижение ее практически до размера ошибки выборки демонстрируют высокую социальную ответственность россиян и их внимание к рекомендациям властей светских и духовных», — заключили эксперты ВЦИОМ.

В России за сутки зарегистрировано 4070 новых случаев заражения COVID-19. Вчера количество заболевших за сутки составляло 3448. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране — 32 007, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.

С начала эпидемии умерли 273 человека, вылечились 2590.

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