Почему в Нью-Йорке такая высокая летальность от COVID

Нью-Йорк больше всего пострадал от эпидемии коронавируса, которая сейчас распространилась почти по всей территории США. Также Штаты заняли первое место по числу зараженных и умерших от COVID во всем мире.

По состоянию на пятницу, 17 апреля, количество смертей в Нью-Йорке, связанных с COVID-19, составило 14 832. Для сравнения: в Калифорнии скончались 632 человека. Ученые объяснили, почему в разных штатах показатели летальности так отличаются.

Часть ответа сводится к простой математике. Исследования вирусного генома показали, что в Калифорнию вирус прибыл в основном из Азии, тогда как в Нью-Йорк вирус, вероятно, завезли европейцы. Количество прибывающих людей из азиатских стран резко сократилось из-за карантина, в то время как европейцы все еще активно путешествовали по миру.

Также некоторые исследования показывают, что в Нью-Йорке было обнаружено большое количество суперраспространителей — заболевших, которые могут передавать вирус огромному количеству людей, при этом у них может не быть никаких симптомов заболевания.

Как правило, обычный переносчик вируса может заразить двух-трех человек только при тесном контакте. Суперраспространитель вне зависимости от многих факторов обязательно заразит несколько десятков человек.

Обнаружить таких суперраспространителей не так просто, и, как правило, они находятся методом исключения. Например, в офисе все заболели коронавирусом, кроме одного работника, у которого нет никаких симптомов. Сделав анализ, оказывается, что он болел вирусом бессимптомно и, вероятно, смог заразить всех своих коллег.

Часики тикали

Также, по мнению экспертов, большая смертность в Нью-Йорке может быть связана с тем, что правительство слишком поздно ввело карантинные меры.



Когда эпидемиологи оценивают время появления коронавируса на какой-то территории, они возвращаются на три недели назад от первой связанной с заболеванием смерти — в среднем это занимает примерно 21 день от начальных симптомов коронавируса до смерти.

Имея это в виду, первый случай заражения в Нью-Йорке произошел тогда, когда в большинстве стран уже как две недели были внедрены карантинные меры. США ввели режим карантина и самоизоляции лишь через четыре недели после обнаружения первого пациента с COVID.

А месяц — это огромный срок, за который вирус успел проникнуть во многие штаты. Нью-Йорк является самым густонаселенным мегаполисом в США. При таком тесном соседстве представляется вероятным, что вирус будет распространяться там быстрее, чем в сельской местности или даже в менее населенном городе.