Что случится с астронавтами за 3 года полета к Марсу

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) стремится отправить человека на Марс в ближайшее десятилетие. Поэтому сейчас ученые агентства исследуют влияние космической радиации на организм человека, так как полет на Красную планету может оказаться очень длительным.

Риск возникновения рака от воздействия галактической космической радиации считается довольно-таки большим для пилотируемой миссии на Марс. Команда под руководством исследователей из Университета штата Колорадо решила уточнить, насколько велика опасность для здоровья первых колонизаторов Марса.

Проанализировав научные данные, модель NASA предсказывает, что астронавты будут иметь более чем 3-процентный риск умереть от рака в результате радиационного облучения, которое они получат в марсианской миссии.

Этот уровень риска превышает тот, что считается приемлемым. Когда астронавты отправляются в космос, они подвергаются воздействию нетипичного для Земли излучения. Оно исходит из двух источников: от Солнца и от сверхновых звезд.

Ученые очень мало знают об этих типах радиации и их воздействии на человека, потому что экспозиция на Земле очень ограничена. Тип излучения, который ученых больше всего беспокоит, — это тяжелые ионы.

Когда вы находитесь в космосе, ничто не может отразить этот тип излучения. Некоторые из этих тяжелых ионов пробьют корпус космического корабля, поэтому, когда вы отправляете астронавтов в космос, вы подвергаете их воздействию этих типов излучения. Это излучение может повредить молекулы, клетки и ткани, увеличивая риски появления рака, сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенеративных расстройств, — пишут исследователи.

В предыдущих исследованиях радиационных рисков использовались данные о состоянии здоровья лиц, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Хотя эти исследования дали некоторое представление, ученые считают, что данные не полностью соответствуют реальной картине.

Дело в том, что во время атомных бомбардировок люди получали радиационное облучение мгновенно. Но астронавты, направляющиеся на Марс, будут подвергаться постоянному воздействию радиации в течение трех лет.

Чтобы приблизить условия исследования к реальным, ученые использовали уникальный запас генетически разнообразных мышей, имитирующих человеческую популяцию. Мыши были разделены на три группы: первая группа не получала никакого облучения, а две другие получали различные уровни облучения.

Хотя исследовательская группа видела разные типы опухолей, похожие на человеческие, но тяжелые ионы не вызывали никаких уникальных типов рака у мышей. Наблюдались также различия по полу.

Например, у людей женщины более подвержены радиационно-индуцированному раку, чем мужчины. Одна из главных причин заключается в том, что женщины живут дольше, давая достаточное время для развития рака.

При оценке риска развития рака между самцами и самками мышей в ходе исследования ученые заявили, что полученные данные параллельны человеческим данным.