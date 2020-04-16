Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют

Все случаи заболевания ОРВИ в столице будут рассматриваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Таких пациентов отнесут к потенциальным носителям COVID-19 и предпишут им соблюдать режим самоизоляции, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации Клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус», — цитирует слова вице-мэр оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.

За состоянием пациента, попавшего под подозрение, врачи будут следить по телефону. «Такой алгоритм позволит вести динамические наблюдения в ежедневном режиме, в случае ухудшения состояния — оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации», — отметили в оперативном штабе.

По словам Раковой, чтобы предотвратить распространение инфекции в Москве, всем пациентам с ОРВИ в обязательном порядке выдадут именное постановление главного санитарного врача о режиме изоляции на 14 дней.

«Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ним лицам. Все эти меры мы принимаем для того, чтобы не допустить или максимально уменьшить количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции с одной стороны, с другой стороны — не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе и обезопасить москвичей», — заявила заместитель Собянина.

Если у пациента с ОРВИ заподозрят пневмонию, он будет направлен на компьютерную томографию легких, сдаст анализ крови и сделает ЭКГ.

«Новый алгоритм позволит минимизировать контакты потенциально заболевших вирусом людей, вовремя выявить заболевание и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в городе», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Тем временем известный врач Леонид Рошаль заявил, что Россия подходит к пику эпидемии коронавирусной инфекции, и власти страны все делают правильно.

