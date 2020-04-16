Как помочь пожилым пережить коронавирусный кризис

Пожилые тяжелее переносят режим самоизоляции, чем остальные граждане. Сложно сохранять бодрость духа, когда ты вынужден постоянно находиться в четырех стенах, а в СМИ — непрерывный поток информации об опасности коронавирусной инфекции для людей старшего возраста. Всё это грозит пожилым тяжелой депрессией.

Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала в интервью «Ридусу», как можно помочь пожилым людям пережить сегодняшний кризис.

Конечно, люди старшего поколения, в отличие от молодых, прекрасно понимают, что всё в этой жизни рано или поздно проходит. Однако сейчас им приходится довольно непросто. В данной ситуации очень важна поддержка близких. Пожилые люди, у которых есть близкие родственники, кому они всегда могут позвонить и пообщаться, переносят режим самоизоляции гораздо легче, чем пожилые, у которых нет таких родственников, — рассказала Григорович.

«Последним приходится тяжелее всего. Я думаю, в одиночку справиться с кризисом они не в состоянии. Поэтому различные волонтерские движения, которые у нас существуют, — это очень важный ресурс. Хорошо, что такие люди, как добровольцы, у нас в стране есть. Они не только доставляют пожилым людям на дом продукты и товары первой необходимости, но и просто с ними созваниваются, оказывая тем самым большую поддержку», — добавила эксперт.

За последние сутки в России зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны.

Всего на данный момент в РФ COVID-19 подтвержден у 27 938 человек в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.