Названо главное преимущество грудного вскармливания во время пандемии

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, почему грудное вскармливание полезно для новорожденного. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда вирусные заболевания очень активны.

Также ученые отметили, что нынешняя ситуация с пандемией коронавируса может быть поводом для того, чтобы преждевременно не отменять грудное вскармливание, так как даже небольшое количество материнского молока сильно влияет на накопление вирусных популяций в кишечнике младенца и обеспечивает защитный эффект против потенциально патогенных вирусов.

Полученные результаты дополняют предыдущие исследования, которые показывают, что грудное вскармливание играет ключевую роль во взаимодействии между младенцами и микробной средой.

Исследователи из Пенсильвании измерили количество и типы вирусов в первом стуле новорожденных в Соединенных Штатах и Ботсване (Южная Африка), используя передовые методы секвенирования генома и другие методы.

После родов у младенцев было мало или вообще не было колонизации, но к одному месяцу жизни популяции вирусов и бактерий были хорошо развиты, причем количество вирусов достигало миллиарда на грамм содержимого кишечника.

Сильный защитный эффект наблюдался при грудном вскармливании, которое подавляло накопление потенциально патогенных вирусов. Результаты, полученные после обследования младенцев из США и Ботсваны, были идентичны.

Другой вывод из этой работы состоял в том, что грудное молоко обладает защитными свойствами, даже если иногда ребенок получает искусственное питание, например часть кормлений замещается молочными смесями.

Эти результаты могут помочь нам лучше понять, почему некоторые дети заболевают опасными для жизни инфекциями в первые месяцы своей жизни, — говорят исследователи.

Также на распространение вирусов влияет место рождения ребенка. Дети из Ботсваны с большей вероятностью будут иметь эти потенциально опасные вирусы по сравнению с детьми из США.

Это зависит не только от местных особенностей микроорганизмов, но и от уровня гигиены, здравоохранения и чистоты воды. Тем не менее дети, родившиеся в Ботсване, по-прежнему получают пользу от грудного вскармливания, даже несмотря на те условия, в которых им приходится расти.