В Госдуме предложили наказывать за отрицание коронавируса

Граждан, которые занимаются саботажем карантинных мер на фоне пандемии коронавируса и призывают к этому других, следует наказывать. Предусмотреть ответственность за публичное отрицание опасности COVID-19 предложил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Соответствующее обращение направлено министру юстиции Константину Чуйченко.

По словам Милонова, отрицание опасности коронавирусной инфекции нового типа можно найти на открытых интернет-площадках, форумах, в социальных сетях и чатах.

«Более того авторы данных опусов призывают людей не соблюдать меры защиты, игнорировать призывы к самоизоляции, а также формируют у своей аудитории чувство недоверия и враждебности к представителям власти, занимающимся работой по предупреждению распространения вируса», — цитирует РИА Новости текст обращения депутата.

Милонов предложил Чуйченко оценить целесообразность введения наказания за преднамеренное публичное отрицание опасности COVID-19 для жизни людей. Депутат считает, что «подстрекательство и саботаж борьбы нашей страны с коронавирусом могут быть юридически приравнены к намеренному заражению граждан опасными заболеваниями и караться по нормам Уголовного кодекса».

Тем временем Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства назвал давку в метро, возникшую после введения электронных пропусков в Москве, незначительной для эпидемии коронавирусной инфекции.