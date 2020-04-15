найти ×
   
  • USD
    73.71
  • EUR
    80.67
СохранитьСохранено0
×

003288

Видео родов носорога попало в Сеть

Small 270d252170

В семье носорогов зоопарка Копенгагена 15 апреля произошло долгожданное пополнение. Малыша родила старейшая самка — Минна. Это ее четвертый ребенок. Процесс родов попал на видео и опубликован в Сети.

Ветеринар зоопарка Мадс Бертельсен сообщил, что роды прошли без осложнений. И у мамы, и у мальчика все хорошо.

«Рождение прошло замечательно. Оно началось сегодня утром, когда беременной самке носорога стало не по себе. Затем отошли воды. В 14:45 на свет появился малыш», — заявил Бертельсен в эвире TV 2 Lorry.

Спустя несколько минут после родов маленького носорога, еще плохо стоящего на ногах, сфотографировали и выложили снимки в Сеть. Мама поддерживала сына своим мощным рогом, чтобы тот не падал.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
COVID-19 может вызвать появление биологических паспортов
1015522читать позжечитаю позже
Экология
Меры против COVID-19 могут повысить активность птиц
506002читать позжечитаю позже

главное


Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

26653705читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

35233682читать позжечитаю позже