Видео родов носорога попало в Сеть

В семье носорогов зоопарка Копенгагена 15 апреля произошло долгожданное пополнение. Малыша родила старейшая самка — Минна. Это ее четвертый ребенок. Процесс родов попал на видео и опубликован в Сети.

Ветеринар зоопарка Мадс Бертельсен сообщил, что роды прошли без осложнений. И у мамы, и у мальчика все хорошо.

«Рождение прошло замечательно. Оно началось сегодня утром, когда беременной самке носорога стало не по себе. Затем отошли воды. В 14:45 на свет появился малыш», — заявил Бертельсен в эвире TV 2 Lorry.

Спустя несколько минут после родов маленького носорога, еще плохо стоящего на ногах, сфотографировали и выложили снимки в Сеть. Мама поддерживала сына своим мощным рогом, чтобы тот не падал.