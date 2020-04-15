найти ×
   
  • USD +0.40
    73.71
  • EUR +0.55
    80.67
СохранитьСохранено0
×

002650

Полицию на входе в метро Москвы заменят контролеры и автоматы

Small 270d252170
© vk.com

© vk.com

Утренние «пробки» на входе в столичный метрополитен не понравились городским властям. Мэр Сергей Собянин поручил департаменту транспорта Москвы «избежать нарушения социальной дистанции» и «исключить личный фактор», при этом усилив «контроль за наличие пропусков». Ради этого «проработан перевод проверки полностью в автоматический режим» с использованием карт «Тройка», «Стрелка» или «социалка». Ну, а пока полицейских на входе заменят контролерами.

Дептранс будет вводить систему «поэтапно». При этом полиция совсем не уйдет. Она будет «применять самые строгие меры воздействия» к нарушителям карантина.

«Уже сейчас и до ввода автоматической системы, проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ „Организатор перевозок“, в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы № 222 от 14 апреля 2020 года. Проверки — выборочные, но они будут», — сказано в сообщении пресс-службы департамента.

Подробную инструкцию Дептранс пообещал обнародовать в четверг. И вновь попросил оставаться дома.

Радостную новость о передаче функций полицейских контролерам уже подтвердили в московской подземке, разместив сообщение в своем Telegram-канале.

Ранним утром 15 апреля москвичи ощутили на себе все прелести новой пропускной системы. На въезде в город образовались пробки из автомобилей, на входе в метро — из людей. С виду все было хуже, чем на пресловутых шашлыках в начале периода самоизоляции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
-2024510читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
20077388читать позжечитаю позже

главное


Советы
10 способов необычно встретить Новый год

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

3711477читать позжечитаю позже

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети13 декабря 2019

Особенно в восторге от него дети.

33528982читать позжечитаю позже