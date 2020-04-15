найти ×
   
  • USD +0.40
    73.71
  • EUR +0.55
    80.67
СохранитьСохранено0
×

-102531

В Удмуртии волонтеры подарили врачам торты с надписью «Спасибо»

Small f632c44589
© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

В Удмуртии волонтеры подарили торты врачам, которые работают в ГКБ № 1, Республиканской инфекционной больнице и Малопургинской районной больнице. Сейчас эти медучреждения закрыты на карантин, поскольку там лечатся заразившиеся коронавирусом.

Добровольцы действовали в рамках всероссийской акции #Спасибоврачам. На каждом переданном ими торте выведено кремом слово «Спасибо».

Мы хотим поддержать медработников, которым сейчас приходится очень непросто. Они сегодня находятся на передовой. Надеюсь, мы сумели подсластить немного им жизнь в это сложное время. Врачам инфекционной больницы мы передали торт через секретаря, а в РКБ есть специальный стол для передачи продуктов, там мы и оставили торт. Еще мы передали письма со словами благодарности от команды «Молодежки ОНФ», — рассказала волонтер Ольга Ветошкина.

«А врачи Малопургинской районной больницы поделились, что детское отделение этого учреждения тоже находится на карантине. Мы решили скинуться и приобрести для детишек игрушки и канцелярские товары», — добавила Ветошкина.

Число новых заражений в России продолжает расти: если 14 апреля их было зарегистрировано 2774, то сегодня — уже 3388. По новым заражениям COVID-19 лидирует по-прежнему Москва — 1774 случая в день.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии
4022603читать позжечитаю позже
Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
-2024510читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

35233682читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине31 марта

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

4010329читать позжечитаю позже