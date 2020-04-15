В Удмуртии волонтеры подарили врачам торты с надписью «Спасибо»

В Удмуртии волонтеры подарили торты врачам, которые работают в ГКБ № 1, Республиканской инфекционной больнице и Малопургинской районной больнице. Сейчас эти медучреждения закрыты на карантин, поскольку там лечатся заразившиеся коронавирусом.

Добровольцы действовали в рамках всероссийской акции #Спасибоврачам. На каждом переданном ими торте выведено кремом слово «Спасибо».

Мы хотим поддержать медработников, которым сейчас приходится очень непросто. Они сегодня находятся на передовой. Надеюсь, мы сумели подсластить немного им жизнь в это сложное время. Врачам инфекционной больницы мы передали торт через секретаря, а в РКБ есть специальный стол для передачи продуктов, там мы и оставили торт. Еще мы передали письма со словами благодарности от команды «Молодежки ОНФ», — рассказала волонтер Ольга Ветошкина.

«А врачи Малопургинской районной больницы поделились, что детское отделение этого учреждения тоже находится на карантине. Мы решили скинуться и приобрести для детишек игрушки и канцелярские товары», — добавила Ветошкина.

Число новых заражений в России продолжает расти: если 14 апреля их было зарегистрировано 2774, то сегодня — уже 3388. По новым заражениям COVID-19 лидирует по-прежнему Москва — 1774 случая в день.

