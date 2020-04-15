Найдено новое звено, передавшее коронавирус от летучей мыши человеку

С самого начала вспышки коронавируса ученые пытались определить, как новый коронавирус впервые перескочил от животных к людям, вызвав нынешнюю пандемию, заразившую более миллиона человек по всему миру.

Ученые искали промежуточного хозяина для животных между летучими мышами, которые, как известно, переносят много коронавирусов. Многие животные, начиная со змей и ящеров, были выдвинуты в качестве вероятного промежуточного звена, но вирусы, выделенные из них, слишком расходятся с SARS-CoV-2.

Недавно профессор биологии Оттавского университета Сюйхуа Ся, отслеживая признаки коронавируса среди различных видов, предположил, что бродячие собаки могли быть источником нынешней пандемии SARS-CoV-2.

Наши наблюдения позволили сформировать новую гипотезу о происхождении и начальной передаче SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 легко размножается в кишечнике собак, что, скорее всего, привело к быстрой эволюции вируса у собак, после чего вирус перешел к человеку. Поэтому сейчас стоит обратить особое внимание на бродячих собак, которые до сих мог могут распространять коронавирус, — пишут исследователи.

Профессор Ся уже давно изучает молекулярные составы вирусов у разных носителей. Когда вирусы вторгаются в организм хозяина, их геномы часто подвергаются изменениям от борьбы и уклонения иммунной системы хозяина.

У человека и млекопитающих есть ключевой антивирусный белок, называемый ZAP, который может остановить вирус, предотвращая его размножение в организме. Одноцепочечные коронавирусы, такие как SARS-CoV, могут избегать ZAP.

В своем исследовании ученые изучили 1252 полноценных генома бетакоронавируса, извсетных на сегодняшний день. Также специалисты изучили строение собак и выяснили, что геномы из собачьих коронавирусов (CCoVs), которые вызвали высокоинфекционное кишечное заболевание во всем мире у собак, имеют геномы, аналогичные тем, которые наблюдались в SARS-CoV-2.



Основываясь на результатах исследования, профессор Ся представляет сценарий, в котором коронавирус впервые распространился от летучих мышей к бродячим собакам, которые съели мясо летучей мыши.