За сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков

Москвичи за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков, которые необходимы с 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тысяч пропусков.

Как сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, они содержат некорректные или недостоверные данные. В частности, это касается написания фамилий, указания номера паспортов и некорректного заполнения полей ИНН.

«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска „просто так“, для галочки или „на всякий случай“», — приводятся слова Лысенко в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Он также предупредил о том, что пропуск будет аннулирован в случае указания некорректных или недостоверных данных, а граждане указавшие недостоверную информацию будут привлечены к административной ответственности.