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Почему так много попыток ЭКО терпят неудачу

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда ученых создала математическую модель, в которой показано, почему так много беременностей и попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) терпят неудачу.

Наше исследование показывает, что в будущем эта модель может быть мощным инструментом для прогнозирования результатов ЭКО для пациентов с бесплодием, — говорят исследователи.

Авторы работы выяснили, что ошибки в женском мейозе, процессе деления клеток, который создает яйцеклетки, приводят к появлению яйцеклеток с ненормальным количеством хромосом.

Этот феномен тесно связан с повторной потерей беременности и неудачами процедур ЭКО, а также нарушениями развития, такими как синдром Дауна.

Потеря беременности является чрезвычайно распространенным явлением, причем почти 20 процентов клинически признанных беременностей приводят к выкидышу.

На основе предыдущих исследований, а также данных по 11 157 эмбрионам на ранних стадиях развития (бластоцистам), ученые создали компьютерную модель, которая показала, почему происходят поломки в строении хромосом.

Выяснилось, что ведущей причиной раннего невынашивания беременности называют анеуплоидию, когда яйцеклетки имеют неправильное количество хромосом, а также это основная причина неудач ЭКО. Подавляющее большинство яйцеклеток с хромосомными проблемами связано с ошибками в делении женских клеток, которые увеличиваются с возрастом женщин.

То есть, чем старше женщина, тем больше вероятность того, что беременность не наступит, или плодное яйцо будет иметь аномалии в развитии.

Наша компьютерная модель может дать рекомендации, например, о том, сколько яйцеклеток должно быть собрано в течение одного цикла ЭКО, чтобы гарантировать, что будет по крайней мере одно хромосомно нормальное зачатие, сказал соавтор Карен Шиндлер, доцент кафедры генетики и Института генетики человека в Нью-Джерси.

Эта модель потенциально может дать репродуктологам рекомендации относительно ожидаемого количества циклов ЭКО, необходимого для получения нормального зачатия для каждого пациента.

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В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина

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За нарушение карантина в столице оштрафованы 55 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Только за последние три дня карантин нарушили 25 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», — говорится в сообщении. Там они будут находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Отмечается также, что общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

В оперштабе напомнили, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, но, подписав согласие на строгий домашний карантин они обязаны соблюдать его правила.

Накануне стало известно, что на домашнем лечении находятся более 6 тысяч москвичей.

За последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 2774 человек, из них у 1489 — в Москве. Всего в стране насчитывается 21 102 больных с вирусом COVID-19, умерли 170 человек (95 — в Москве), выздоровели — 1610 (1016 — в Москве).

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