Почему так много попыток ЭКО терпят неудачу

Международная команда ученых создала математическую модель, в которой показано, почему так много беременностей и попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) терпят неудачу.

Наше исследование показывает, что в будущем эта модель может быть мощным инструментом для прогнозирования результатов ЭКО для пациентов с бесплодием, — говорят исследователи.

Авторы работы выяснили, что ошибки в женском мейозе, процессе деления клеток, который создает яйцеклетки, приводят к появлению яйцеклеток с ненормальным количеством хромосом.

Этот феномен тесно связан с повторной потерей беременности и неудачами процедур ЭКО, а также нарушениями развития, такими как синдром Дауна.

Потеря беременности является чрезвычайно распространенным явлением, причем почти 20 процентов клинически признанных беременностей приводят к выкидышу.

На основе предыдущих исследований, а также данных по 11 157 эмбрионам на ранних стадиях развития (бластоцистам), ученые создали компьютерную модель, которая показала, почему происходят поломки в строении хромосом.

Выяснилось, что ведущей причиной раннего невынашивания беременности называют анеуплоидию, когда яйцеклетки имеют неправильное количество хромосом, а также это основная причина неудач ЭКО. Подавляющее большинство яйцеклеток с хромосомными проблемами связано с ошибками в делении женских клеток, которые увеличиваются с возрастом женщин.

То есть, чем старше женщина, тем больше вероятность того, что беременность не наступит, или плодное яйцо будет иметь аномалии в развитии.



Наша компьютерная модель может дать рекомендации, например, о том, сколько яйцеклеток должно быть собрано в течение одного цикла ЭКО, чтобы гарантировать, что будет по крайней мере одно хромосомно нормальное зачатие, — сказал соавтор Карен Шиндлер, доцент кафедры генетики и Института генетики человека в Нью-Джерси.

Эта модель потенциально может дать репродуктологам рекомендации относительно ожидаемого количества циклов ЭКО, необходимого для получения нормального зачатия для каждого пациента.