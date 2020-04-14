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Московские храмы закрывают из-за коронавируса у священников

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© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

После того как у 18 священников Московской епархии был обнаружен коронавирус, храмы начали закрывать на карантин.

Как сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле, COVID-19 выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих 14 храмов и монастырей Московской епархии.

Кроме того, признаки заболевания есть у 21 священнослужителя и монашествующих 8 храмов, однако их диагноз пока еще не подтвердился.

Телеканалу «360» стало известно о закрытии храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове. В первом из них сообщили, что заболел батюшка. Охранник второго заверил, что никто не заболевал, хотя храм находится в списке тех, чьих священников подозревают на наличие инфекции.

Ранее в РПЦ сообщили о том, что пасхальные богослужения в Русской православной церкви в этом году из-за пандемии пройдут при ограниченном количестве прихожан, а в некоторых регионах — и при закрытых дверях. Позже было объявлено, что все богослужения с 13 по 19 апреля пройдут в храмах Москвы и Подмосковья без прихожан.

Напомним, в конце марта в РПЦ поддержали рекомендацию властей пожилым гражданам воздержаться от участия в богослужениях до окончания эпидемии коронавируса, однако решительно отказались прекращать службы и закрывать свои двери перед молодыми людьми с крепким здоровьем.

Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал священников «духовными врачами», которые даже в условиях эпидемии коронавируса не должны отказываться от общения с людьми.

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В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина

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За нарушение карантина в столице оштрафованы 55 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Только за последние три дня карантин нарушили 25 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», — говорится в сообщении. Там они будут находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Отмечается также, что общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

В оперштабе напомнили, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, но, подписав согласие на строгий домашний карантин они обязаны соблюдать его правила.

Накануне стало известно, что на домашнем лечении находятся более 6 тысяч москвичей.

За последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 2774 человек, из них у 1489 — в Москве. Всего в стране насчитывается 21 102 больных с вирусом COVID-19, умерли 170 человек (95 — в Москве), выздоровели — 1610 (1016 — в Москве).

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