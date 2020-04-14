Московские храмы закрывают из-за коронавируса у священников

После того как у 18 священников Московской епархии был обнаружен коронавирус, храмы начали закрывать на карантин.

Как сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле, COVID-19 выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих 14 храмов и монастырей Московской епархии.

Кроме того, признаки заболевания есть у 21 священнослужителя и монашествующих 8 храмов, однако их диагноз пока еще не подтвердился.

Телеканалу «360» стало известно о закрытии храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове. В первом из них сообщили, что заболел батюшка. Охранник второго заверил, что никто не заболевал, хотя храм находится в списке тех, чьих священников подозревают на наличие инфекции.

Ранее в РПЦ сообщили о том, что пасхальные богослужения в Русской православной церкви в этом году из-за пандемии пройдут при ограниченном количестве прихожан, а в некоторых регионах — и при закрытых дверях. Позже было объявлено, что все богослужения с 13 по 19 апреля пройдут в храмах Москвы и Подмосковья без прихожан.

Напомним, в конце марта в РПЦ поддержали рекомендацию властей пожилым гражданам воздержаться от участия в богослужениях до окончания эпидемии коронавируса, однако решительно отказались прекращать службы и закрывать свои двери перед молодыми людьми с крепким здоровьем.



Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал священников «духовными врачами», которые даже в условиях эпидемии коронавируса не должны отказываться от общения с людьми.

