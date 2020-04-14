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Боксерский спарринг в Челябинске привел к смерти одного из участников боя

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© pexels.com

© pexels.com

Житель Челябинска пойдет под суд за то, что избил до смерти своего приятеля во время боксерского поединка.

Как сообщили URA.RU в прокуратуре региона, 36-летний обвиняемый и его 33-летний товарищ выпивали вместе с друзьями, после чего решили провести боксерский спарринг.

Выйдя на улицу, молодые люди надели боксерские перчатки и начали поединок, который их друзья снимали на видео. В итоге 33-летний участник боя потерял сознание, пропустив многочисленные удары в голову. Победитель довел его до квартиры, где пострадавший и скончался.

«Как выяснила экспертиза, смерть наступила от тупой травмы головы, осложнившейся травматическим отеком и нарушением мозгового кровообращения тяжелой степени», — сообщили изданию в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь мужчине, обвиняемому по статье «Причинение смерти по неосторожности», грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал ранее «Ридус», помощник депутата Госдумы Адама Делимханова назвала спаррингом его драку с охранником.

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В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина

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За нарушение карантина в столице оштрафованы 55 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Только за последние три дня карантин нарушили 25 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», — говорится в сообщении. Там они будут находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Отмечается также, что общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

В оперштабе напомнили, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, но, подписав согласие на строгий домашний карантин они обязаны соблюдать его правила.

Накануне стало известно, что на домашнем лечении находятся более 6 тысяч москвичей.

За последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 2774 человек, из них у 1489 — в Москве. Всего в стране насчитывается 21 102 больных с вирусом COVID-19, умерли 170 человек (95 — в Москве), выздоровели — 1610 (1016 — в Москве).

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