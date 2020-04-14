Боксерский спарринг в Челябинске привел к смерти одного из участников боя

Житель Челябинска пойдет под суд за то, что избил до смерти своего приятеля во время боксерского поединка.

Как сообщили URA.RU в прокуратуре региона, 36-летний обвиняемый и его 33-летний товарищ выпивали вместе с друзьями, после чего решили провести боксерский спарринг.

Выйдя на улицу, молодые люди надели боксерские перчатки и начали поединок, который их друзья снимали на видео. В итоге 33-летний участник боя потерял сознание, пропустив многочисленные удары в голову. Победитель довел его до квартиры, где пострадавший и скончался.

«Как выяснила экспертиза, смерть наступила от тупой травмы головы, осложнившейся травматическим отеком и нарушением мозгового кровообращения тяжелой степени», — сообщили изданию в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь мужчине, обвиняемому по статье «Причинение смерти по неосторожности», грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал ранее «Ридус», помощник депутата Госдумы Адама Делимханова назвала спаррингом его драку с охранником.