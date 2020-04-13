Школьникам Саратова включили порно во время дистанционного урока

Видеоролики с жестким сексом увидели ученики саратовской школы № 95 вместо уроков математики, литературы и русского языка. Неизвестный злоумышленник вклинивался в процесс дистанционного обучения через сервис видеоконференцсвязи Zoom на прошлой неделе и в начале текущей. Поиском «шалунов» уже занялись правоохранительные органы, сообщила в беседе с РИА Новости пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.

«В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить этого силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о происходящем было передано в правоохранительные органы», — цитирует агентство слова Плющевой.

Она добавила, что учителям школы уже порекомендовали сменить программное обеспечение для дистанционных уроков, чтобы исключить подобные случаи.

В пресс-службе Главного управления МВД по Саратовской области подтвердили, что ищут хулигана. Этим занимается один из городских отделов полиции.

Подобные происшествия — не редкость во время пандемии. На прошлой неделе ученики калужского лицея № 36 увидели «порнуху» во время дистанционного урока основ православной культуры.